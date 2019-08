Barcelona volta a tentar acordo com PSG para compra de Neymar

Faltando apenas seis dias para o final da janela de transferências e ainda sonhando com o retorno de Neymar, o Barcelona enviou uma comitiva a Paris, na França, para realizar uma reunião com os representantes do Paris Saint-Germain (PSG), atual clube do atacante brasileiro.

Segundo a imprensa espanhola, o objetivo do time catalão é finalmente chegar a um acordo pelo jogador de 27 anos. Além disso, a comitiva do Barça já teria desembarcado na capital francesa.

Os dirigentes encarregados pelo Barcelona foram o CEO do time, Óscar Grau, o diretor esportivo, Javier Bordas, e o secretário-técnico, Eric Abidal. O grupo estaria acompanhado também pelo empresário André Cury.

O jornal "Sport" informa que o Barcelona pretende colocar um ponto final nas negociações. No entanto, o francês "Le Parisien" afirmou que o PSG só deixará Neymar sair por 100 milhões de euros e ainda pedirá os jogadores Ousmane Dembelé e Nélson Semedo.

O Barcelona pensa em oferecer um contrato de empréstimo até o fim da atual temporada. Após o final do vínculo, o clube espanhol pagaria 170 milhões de euros.

O atual camisa 10 do PSG ainda não entrou em campo nas três primeiras rodadas do Campeonato Francês. Sem Neymar, o time da capital soma duas vitórias (Nîmes e Toulouse) e uma derrota (Rennes).

A relação entre o astro brasileiro e o PSG está muito desgastada, tanto que o atleta vem deixando claro que seu desejo é ir embora de Paris. Neymar foi até alvo de protestos dos torcedores da equipe francesa. O atacante foi contratado pelo time parisiense por 222 milhões de euros.

Neymar defendeu o Barcelona entre 2013 e 2017, tendo conquistado 10 títulos em sua passagem.