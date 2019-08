Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Vitória x Operário-PR

View this post on Instagram

Sábado, às 16h30, temos um encontro marcado! ⠀ O Leão conta com você em mais um duelo pelo campeonato Brasileiro Série B. ⠀ Maiores informações acesse: www.ecvitoria.com.br ⠀ Seja sócio SOU MAIS VITÓRIA! ⠀ #TvVitória #SouMaisVitória #ECV #ECVitória #VamosVirarOJogo #PegaLeão #TodosOscaminhosLevamAoBarradao