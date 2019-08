Tóquio 2020 terá pacote de luxo que custará US$ 60 mil

Com o crescimento da procura por ingressos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, o comitê organizador do evento informou que comercializará pacotes "premium" que deverão custar até US$ 60 mil.

O pacote de luxo inclui entrada para as cerimônias de abertura e encerramento, a possibilidade de assistir nove dias de atletismo nos melhores assentos do estádio e jantares que possuem o menu preparado pelos melhores chefs internacionais.

De acordo com os organizadores da competição, os luxuosos pacotes são uma "oportunidade para familiares e amigos" aproveitarem o torneio. As vendas serão divididas em cinco categorias, dependendo da quantidade e popularidade do evento.

O comitê organizador afirma que pouco mais de 3,22 milhões de ingressos já foram vendidos na primeira fase. Outros 7,8 milhões de bilhetes ainda estariam disponíveis para o torneio. Eles estimam que entre 70 e 80% dos tickets serão destinados para moradores do Japão.

Os organizadores esperam ganhar US$ 800 milhões com a venda de ingressos para a competição.