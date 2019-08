Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Vitória x América Mineiro

View this post on Instagram

O torcedor rubro-negro terá serviço especial de transporte para chegar e sair do Estádio Barradão, nesta quarta-feira (21), por ocasião do jogo Vitória x América Mineiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. ⠀ Maiores informações, acesse: www.ecvitoria.com.br ⠀ Seja sócio SOU MAIS VITÓRIA! ⠀ #TvVitória #SouMaisVitória #ECV #ECVitória #VamosVirarOJogo #PegaLeão