Telespectador poderá acompanhar imagem do VAR a partir do 2º turno

Tanto ou mais falado do que as jogadas e os gols nas rodas de amigos, o árbitro de vídeo, o VAR, não propriamente caiu nas graças de muitos torcedores. Muito pelo anticlímax causado pela demora para as revisões dos lances.

Mas, de acordo com a CBF, o uso da tecnologia contabilizou 98% de acerto nos lances capitais (gols, expulsões, erros de identificação e pênaltis) até a 14ª rodada da Campeonato Brasileiro. A informação foi dada por Leonardo Gaciba, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da entidade.

De acordo com Gaciba, os árbitros erraram apenas em 10 lances capitais neste ano com a ajuda do vídeo contra 88 em 2018. Segundo a apresentação, realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a análise usou 139 jogos para fechar os números do VAR.

Foram 764 checagens e 87 revisões, com uma média de 6,12 por partida. Em 90% dos casos, o árbitro de vídeo concordou com a decisão de campo. “O VAR mostra que a velocidade do jogo acabou vencendo o olho humano. Eu enxergo o copo meio cheio. O auxílio do VAR é indispensável hoje em dia. A reclamação dos clubes diminuiu muito. Os acertos da arbitragem brasileira crescem”, disse o chefe da arbitragem.

Outra novidade anunciada é que, a partir da 20ª rodada, que marca o início do segundo turno da competição, o telespectador assistirá a mesma imagem do árbitro na cabine no momento da revisão de um lance. Gaciba também revelou que já há conversas com os clubes para passar as imagens nos telões dos estádios.

“O público terá total ciência do motivo pelo qual o árbitro está tomando tal decisão. O público estará vendo o que ele está enxergando no seu monitor”, declarou. Segundo ele, o custo total do VAR para CBF por jogo é de R$ 51 mil em média.

69 mudanças do VAR

Dados apresentados pela CBF até a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro: