View this post on Instagram

Bom dia, nação paranista. Hoje é #DiaDeParanáClube. PRa cima deles, Tricolor! ⠀ 🆚 Atlético-GO 🏆 Brasileirão 2019 l Série B 📅 17ª rodada 🏟 Vila Capanema 🗓 20.08.2019 🕘 20h30 🎟 http://bit.ly/2KRnswJ ⠀ #SomosValentes #PRCxACG #PRaCimaDelesTricolor