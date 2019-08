O comercial de Cristiano Ronaldo que está arrancando risadas por todo mundo

O craque da Juventus é um dos homens mais ricos do esporte mundial. Segundo a revista Forbes, o segundo mais bem pago para ser mais preciso.

O nome de Cristiano Ronaldo é uma marca invejável capaz de vender qualquer produto. Apenas em publicidade, o português recebe 44 milhões de dólares, de acordo com levantamento de junho deste ano.

As cifras são impactantes para qualquer mortal, o que causou a indignação de alguns fãs do jogador ao verem a última peça publicitária protagonizada por CR7.

No comercial de 30 segundo Cristiano divulga um app chinês de compras ao som de Baby Shark, música que é um sucesso entre pessoas de todas a idades, e já foi dançada por um monte de celebridades, como o presidente americano, Donald Trump.

Muita gente no Twitter diz que com o que o jogador ganhar ele poderia muito bem rejeitar comerciais como esse. No entanto, apesar de gosto duvidoso, a realidade é que a propaganda é um sucesso.

Ela foi vista mais de nove milhões de vezes mundialmente nas últimas 24 horas, pessoas não param de comentar a performance artística de CR7 e matérias jornalísticas são feitas a cada minuto. O sonho de qualquer profissional de marketing. Se você ainda não viu esta obra de arte:

Confira o vídeo de CR7 dançando Baby Shark no comercial da Shopee