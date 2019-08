Puskás: brasileiro e três mulheres concorrem pelo prêmio de gol mais bonito

Matheus Cunha jogando pelo RasenBallsport Leipzig. / Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (19), a Fifa (Federação Internacional do Futebol) anunciou os 10 candidatos ao prêmio Puskás, que reconhece o gol mais bonito da temporada 2018/19 ao redor do mundo. O título é decidido por meio de uma votação no site oficial.

Entre os destaques deste ano, o brasileiro Matheus Cunha concorre com o gol que fez pela camisa do time alemão RasenBallsport Leipzig, contra o Bayer Leverkusen.

Em ano de Copa feminina, as mulheres também marcaram presença na lista de indicados, que apresentava apenas homens no ano passado. Ajara Nchout, Amy Rodriguez e Billie Simpson estão entre as estrelas e podem conseguir mais uma vitória para as mulheres.

Veja a seguir a lista completa dos candidatos ao Puskás e assista a seus golaços:

Matheus Cunha – RasenBallsport Leipzig

Zlatan Ibrahimovic – LA Galaxy

Lionel Messi – Barcelona

Ajara Nchout – Camarões

Fabio Quagliarella – Sampdoria

Juan Fernando Quintero – River Plate

Amy Rodriguez – Utah Royals FC

Billie Simpson – Cliftonville Ladies

Andros Townsend – Crystal Palace

Daniel Zsori – Debrecen