Com direito a arremesso de capacete, Tony Hawk se apresenta com estilo em São Paulo

Os amantes do skate tiveram um domingo (18) daqueles que poderão dizer aos amigos para sempre: “Eu fui!”. No Centro de Esportes Radicais, em São Paulo, os visitantes puderam ver uma apresentação do maior nome do skate na história: o norte-americano Tony Hawk, no evento batizado de Tony Hawk Brasil Tour 2019.

Dono de 12 títulos mundiais de vertical, três de Street Style e 10 medalhas de ouro nos X-Games, o skatista de 53 anos mostrou que ainda está em dia com as manobras no half-pipe de 18 metros montado no espaço. Que ele aproveitou para dar um mortal para trás fora do skate e depois jogar o capacete para galera.

Leia mais:

Mariana Enriquez cria fábula sombria em romance sobre origem de lendas do rock

Cinemas têm até janeiro para garantir acessibilidade a cegos e surdos

Além de Hawk, outros grandes nomes passaram pela pista, como Jimmy Wilkins (três vezes vencedor dos X-Games Vert), Riley Hawk (filho de Tony), Vincent Alvarez, Griffin Gass, Simon Bannerot.

Tudo isso regado a shows. O mais aguardado foi o “Tamo aí na atividade – Tributo ao Charlie Brown Jr.”, liderada por Alexandre Abrão, filho do vocalista Chorão, que morreu em 2013.

E vai ter mundial!



Na semana, a World Skate confirmou São Paulo como sede do Mundial de Street deste ano. O torneio acontecerá entre os dias 18 e 22 de setembro e é o que mais conta pontos para garantir vaga olímpica para Tóquio 2020.