Brescia anuncia contratação de Balotelli

O Brescia anunciou neste domingo (18) a contratação do atacante Mario Balotelli. O jogador de 29 anos assinou um contrato "plurianual" e volta ao futebol italiano após três anos.

O novo atleta do Brescia será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (19), na sede do time.

Sem clube desde a sua saída do Olympique de Marseille, Balotelli celebrou o acordo com uma publicação nas redes sociais.

"Finalmente volto para a minha cidade, Brescia estou aqui", escreveu o atacante.

De acordo com a imprensa italiana, Balotelli irá receber um salário anual de 1,5 milhão de euros, com a possibilidade da quantia aumentar com os bônus de jogos disputados, gols, convocação para Azzurra, entre outros. Desejado pelo Flamengo, o atacante optou em atuar no time da cidade onde cresceu. No entanto, Balotelli agradeceu hoje (18) as "mensagens e manifestação de afeto" dos torcedores do clube carioca.

O atacante tem passagens por Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice e Marseille. Pela seleção italiana, o atleta possui 14 gols em 36 partidas.