View this post on Instagram

AMANHÃ TEM #CRUZEIRO, NAÇÃO AZUL! 🔵⚪🦊 ⠀ Vamos com tudo para o jogo contra o Santos porque só os três pontos nos interessam. Bora lotar a nossa casa e buscar a reabilitação no @Brasileirao! Contamos com vocês novamente! ⠀ #CRUxSAN #NasBatalhasComOCruzeiro