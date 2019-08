Flamengo desiste de contratar Balotelli

O Flamengo publicou uma nota oficial em seu site nesta quinta-feira (15) afirmando que encerrou as negociações com o jogador Mario Balotelli depois que seus representantes não chegaram a um acordo para trazer o italiano para o futebol brasileiro.

"O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", explica o texto.

Na segunda-feira (13), diretores foram à Europa para encontrar pessoalmente o atleta, procurando encerrar a novela sobre sua contratação.

Nos últimos dias, a comitiva do Flamengo, formada pelo vice de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o advogado Marcos Motta, tentaram convencer o atacante e seu agente de que uma mudança para a América do Sul iria fortificar a carreira do italiano, mas sem sucesso.

Ontem (14), durante um jantar que teve duração de aproximadamente cinco horas, os dirigentes do Flamengo chegaram até a apresentar o plano do clube para Balotelli. O interesse pelo atleta se tornou público há cerca de 10 dias, depois de especulações da imprensa italiana.

A proposta do clube brasileiro foi de cerca de 3 milhões de euros livres de impostos por temporada. O contrato seria até o fim de 2021. O término das negociações deixa mais evidente o possível retorno de Balotelli ao futebol italiano.

Segundo a emissora "Sky Sports", o atacante teria dado sua palavra ao presidente do Brescia, Massimo Cellino, que defenderá o time lombardo na próxima temporada. O clube italiano teria oferecido 1 milhão de euros e um contrato válido por três anos. A quantia poderá chegar até a 3 milhões de euros com os bônus.