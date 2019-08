Balotelli no Flamengo: diretoria vai à Europa negociar com jogador

Tentando a contratação do atacante Mario Balotelli, os diretores do Flamengo embarcaram nesta terça-feira (13) para a Europa e deverão se encontrar pessoalmente com o jogador de 29 anos.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, a comitiva do Flamengo, formada pelo vice de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o advogado Marcos Motta, tentarão convencer Balotelli e o seu agente, Mino Raiola, de que uma mudança para a América do Sul iria fortificar a carreira do italiano.

As negociações deverão durar cerca de dois dias, já que os diretores do Flamengo querem encerrar em breve a novela envolvendo o clube carioca e o atacante.

Balotelli está sem clube desde junho, quando o Olympique de Marseille optou em não renovar seu contrato. Desde então, o atacante vem sendo cogitado em alguns times italianos, como Hellas Verona, Brescia e Fiorentina.

O jogador tem passagens por Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice e Marseille. Pela seleção italiana, o atleta possui 14 gols em 36 partidas.