Suspeito de matar jogador de futsal Douglas Nunes, do Corinthians, é preso no RS

A Polícia Civil prendeu no domingo (11) o suspeito de matar, com um tiro na cabeça, o jogador de futsal do Corinthians (SP) Douglas Nunes, 27 anos, em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. O crime aconteceu na madrugada, em frente a um bar no centro da cidade. O suposto atirador tem 26 anos e cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado José Roberto, os jogadores do clube paulista estavam dentro do estabelecimento e o crime teria se originado de uma discussão seguida de agressões físicas. “Estavam em um camarote e ficaram bebendo ali. Esse rapaz que atirou inclusive estava com eles, fez amizade. E na saída acabou tendo uma discussão. Esse rapaz que morreu chegou a dar um soco neste que depois atirou nele.”

Veja também:

Casa desaba e deixa duas vítimas em Curicica, zona oeste do Rio

Ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel é alvo de operação da PF

Após a confusão, o suspeito deixou o local. Minutos mais tarde, ele retornou em um veículo Peugeot 207 de cor branca, acompanhado de outras duas pessoas. “Estacionaram o carro na frente do bar e chamaram um outro jogador. Ele foi até o carro, só que, quando estava chegando para conversar, a vítima, que estava nervosa, veio lá de dentro para tirar satisfação. A vítima botou o rosto dentro do carro para discutir e acabou recebendo um disparo.”

O tiro atingiu a mão e a região próxima ao olho de Douglas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo passou por exame de necropsia no Instituto Médico Legal de Passo Fundo, no norte gaúcho, e foi encaminhado para São Paulo. O velório está marcado para a manhã de hoje.

Em virtude da morte do atleta, foi adiada para amanhã a decisão do título da Taça Brasil de Clubes de Futsal, entre Atlântico e ACBF, de Carlos Barbosa, que ocorreria ontem. O Sport Club Corinthians Paulista emitiu uma nota de pesar e solidariedade à família e aos amigos do jogador.