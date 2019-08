View this post on Instagram

É decisão! Hoje, enfrentamos o Sampaio Corrêa no #CaldeirãoFervendo, pela 16ª rodada da Série C. É na nossa casa! Hora da torcida chegar junto mais uma vez e nos apoiar com toda força nos Aflitos. Vamos juntos! #AquiéNáutico 🇦🇹🐭