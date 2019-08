Neymar é alvo de protestos na estreia do PSG na Ligue 1

Sem o atacante Neymar, o Paris Saint-Germain (PSG) estreou com vitória no Campeonato Francês. No entanto, o duelo deste domingo (11) foi marcado pelos protestos da torcida do clube da capital contra o jogador brasileiro.

Mesmo recuperado de uma lesão no tornozelo, Neymar não participou da goleada por 3 a 0 sobre o Nimes, no estádio Parc des Princes, por opção do time parisiense.

Os torcedores do PSG abriram faixas pedindo a saída do atleta brasileiro e exigiram respeito por parte de Neymar. Além disso, o atacante foi xingado e os ultras também relembraram o episódio que o camisa 10 foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade.

A relação entre Neymar e PSG está muito desgastada, tanto que o atleta vem deixando claro que seu desejo é ir embora de Paris. O brasileiro possui seu nome envolvido em uma possível volta ao futebol espanhol. O atacante já defendeu o Barcelona entre 2013 e 2017, tendo conquistado 10 títulos em sua passagem.

Neymar foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros, valor que o tornou o jogador mais caro da história do futebol.

O próximo compromisso do PSG será neste domingo (18) diante do Rennes, no Roazhon Park, pela segunda rodada do Campeonato Francês.