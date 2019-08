Pan-Americano: Renan Torres fala sobre conquista do ouro no judô

Estreia dos sonhos! Primeiro brasileiro a ganhar o ouro no Judô neste Pan-Americano, Renan Torres conta como venceu o campeão da edição anterior com um golpe certeiro.

Você é um dos mais novos da equipe de Judo do Brasil, em Lima. Encarou Lenin Preciado, o campeão pan-americano em Toronto, na final. E ganhou o ouro. Missão cumprida?

Sim. Como esperava, foram lutas muito difíceis, principalmente a que valia a medalha de ouro. Mas, apesar de ser o meu primeiro Pan, estava tranquilo. Quando acordei, na Vila Olímpica, estava tranquilo, confiante e disposto a dar o meu melhor. Estava um pouco nervoso, mas focado. Antes de entrar no tatame, pedi a Deus para ele permitir que eu pudesse mostrar todo o Judô que eu tinha treinado. Foi importante para mim e também para dar motivação aos meus companheiros da equipe, que ainda lutarão. Como sou um dos mais novos, foi importante.

Qual foi a sua estratégia para manter o foco?

Eu sabia que manter a concentração seria um detalhe importante. Primeiro, tratei de encarar uma luta de cada vez, sem projetar nada adiante. Foram lutas duras, tanto que os outros que enfrentei (o americano Adonis Dias e o cubano Roberto Almenares) ganharam medalhas de bronze.

E quando chegou a hora da final, contra o Preciado, o campeão do Pan em Toronto?

Tentei pensar como se fosse mais uma competição na minha vida. Eu já tinha lutado com ele uma vez – e perdido. Desta vez, estudei bastante o estilo dele e entrei confiante. Foi uma luta dura, mas senti que dava para jogar ele. Quando consegui, foi uma emoção. Ainda não caiu a ficha de que sou campeão dos Jogos Pan-Americanos.

Na sua categoria há muita concorrência para as Olimpíadas de Tóquio. Com o é lidar com isso?

Como uma motivação para treinar mais e evoluir. Os meus adversários, no Brasil, me inspiraram a me esforçar ainda mais. Isso me deu motivação para chegar aqui e em condições de lutar por medalha. Quanto a Olimpíada, sonho isso. E vou tratar de correr atrás e treinar muito para concretizar isso.