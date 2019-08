Estes são os jogos da primeira rodada da Premier League que o DAZN Brasil transmitirá com exclusividade

ESPN e DAZN acabam de fechar um acordo para o sublicenciamento para a transmissão da Premier League no Brasil.

A ESPN possui os direitos exclusivos do campeonato no mercado brasileiro e irá sublicenciar parte do conteúdo para o DAZN, iniciando já na temporada 2019/2020.

O acordo tem validade de três anos e prevê a exibição de duas partidas semanais exclusivas pelo DAZN. A ESPN manterá a exclusividade da transmissão dos demais oito jogos na TV por assinatura e pela plataforma de streaming WatchESPN.

Os melhores momentos de todas as partidas também estarão disponíveis nas plataformas ESPN e DAZN.

Primeira Rodada do Campeonato Inglês 2019/2020

Sábado (10/8) – 11h – Burnley x Southampton

Domingo (11/8) – 10h – Newcastle vs Arsenal