View this post on Instagram

🎥🇾🇪 Imagens lindas e exclusivas, cenas inéditas, entrevistas dos torcedores e dos ídolos convidados… Está simplesmente imperdível o vídeo de bastidores da apresentação do @danialves no Morumbi. Corre lá pra #SPFCtv e assiste a tudo! O link está na bio. 😍 #DaniEstáAqui