Pan-Americano: Brasil já acumula mais de 100 medalhas nos jogos

Com mais de 100 medalhas conquistadas, o Brasil ganhou quatro ouros nesta quarta-feira (7) e manteve o segundo lugar da classificação geral dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

LEIA MAIS:

Seis meses após incêndio no CT do Flamengo, famílias de vítimas ainda não foram indenizadas

A equipe formada por Rodrigo Lambe, Eduardo Menezes, Marlon Zanotelli e Pedro Veniss subiu no lugar mais alto do pódio no hipismo. Outro ouro veio no arremesso de peso, com o atleta Darlan Romani, que conseguiu um novo recorde na competição (22,07 metros).

A natação do Brasil novamente brilhou e Fernando Scheffer venceu a prova dos 200 metros livre. Já no tênis de mesa individual, Hugo Calderano levou o bicampeonato pan-americano.

O Brasil possui 31 medalhas de ouro, 26 de prata e 47 de bronze, somando 104 no total. A classificação da competição é liderada pelos Estados Unidos, que já subiram no lugar mais alto do pódio 73 vezes.