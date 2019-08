Um novo reforço do Barcelona teve que se explicar por mensagens ofensivas contra Messi nas redes sociais

Os grandes clubes europeus estão se preparando para mais uma temporada, e na apresentação do elenco blaugrana, um novo jogador teve que se explicar sobre mensagens antigas compartilhadas no Twitter.

O dominicano Junior Firpo foi contratado por cerca de 20 milhões de dólares junto ao Real Bétis depois de uma ótima temporada no alviverde. O lateral esquerdo tem 22 anos e será alternativa ao longevo Jordi Alba.

No entanto, o que anda chamando a atenção da imprensa espanhola não é adição do jovem ao plantel do Barça e, sim, as mensagens que ele compartilhava na adolescência.

Reprodução/ Twitter

“Messi Filho da P*” e “Messi acho que se eu te acertasse quebraria suas pernas, louco” são apenas duas das mensagens que colocaram o lateral sob os holofotes.

Segundo o sítio estrangeiro Infobae, o jogador se explicou ao sítio Mundo Deportivo dizendo que fazia este tipo de ‘brincadeiras’ com um amigo que era muito fã de Messi e do Barcelona, e, para irrita-lo, ele dizia coisas feias pelo Twitter.

“São coisas que alguém faz quando tem 15 anos de idade, e não imagina que vai chegar ao profissional. Se alguém se sentiu ofendido, só posso pedir desculpas”, finalizou o novo companheiro de Messi.