Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Santos x Goiás

View this post on Instagram

"Não vou poder estar em campo, mas vou tentar fazer de tudo para que minha ausência não seja sentida. O mais importante são os jogadores". “Confio muito nas pessoas que trabalham comigo e tenho certeza que estarão muito preparados”. Foto: @IvanStorti | Santos FC #SantosFC #SócioRei #Umbro #Philco #Algar #CasaDeApostas #Orthopride #UniCesumar #Brahma #Kodilar