Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fluminense x Internacional

View this post on Instagram

Contra o Peñarol, foi lindo! Torcemos juntos. Jogamos juntos. Vencemos juntos! Agora chegou a hora de abraçar o time e ser o 12º jogador, sempre apoiando em cada jogada, até o apito final. Todos estão convocados ao Maraca amanhã, para o jogo contra o Inter. O FLUMINENSE PRECISA DO APOIO DE CADA UM DE NÓS! #FLUxINT #TimeDeGuerreiros #SejaSócio #SejaSócio e tenha acesso a benefícios inclusivos, check-in prioritário e ingressos com desconto! Não é sócio? Garanta seu ingresso e empurre o #TimeDeGuerreiros. O link para está na nossa bio!