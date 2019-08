Série vai contar momentos emblemáticos da carreira de Neymar, Cristiano e Mourinho

A plataforma de streaming "DAZN" revelou nesta quinta-feira (1) o lançamento da série "The Making Of", que contará com entrevistas e exibição de momentos marcantes da carreira de grandes nomes do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Neymar e José Mourinho.

A série terá nove episódios, com cerca de 25 minutos de duração cada. Os três principais personagens irão contar as emoções que vivenciaram em três jogos que marcaram as suas respectivas carreiras.

Neymar, por exemplo, recordará a derrota por 5 a 4 do Santos diante do Flamengo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. O terceiro gol do clube paulista, anotado pelo atacante do Paris Saint-Germain, ganhou o prêmio Puskas na época.

Já Cristiano Ronaldo lembrará do jogo entre Sporting Lisboa e Manchester United, em 2003. O duelo é considerado por muitos o início da gloriosa trajetória do português, que na época tinha apenas 18 anos.

A série também contará com participação de torcedores , jornalistas e outros jogadores que estiveram no local e presenciaram essas grandes partidas.

"Futebol é um esporte cheio de histórias inspiradoras, alimentado por emoção, sacrifício e êxtase sobre-humanos. Nosso acesso a esses ícones do futebol mundial nos permitiu passar um tempo intimamente revivendo o que eles sentiram em grandes momentos de suas histórias futebolísticas, da perspectiva deles, o que é incrivelmente poderoso e esclarecedor", afirmou o vice-presidente de programação e desenvolvimento da "DAZN", Grant Best.

"The Making Of" é a primeira série global produzida pela a plataforma de streaming. Ela conta com a direção de Dan Riley e produção de Ian Henderson.