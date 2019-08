View this post on Instagram

DIA DE REMO! 🦁 Mais um desafio pela frente, nessa reta final de #BrasileirãoSérieC! O Leão do Norte recebe a Tombense, no Mangueirão, pela 15ª rodada. Pra cima, Remo! ⬆🅱 #REMxTOM #OTimeDaMaioria