CR7 é acusado de fraude na Coreia do Sul por não entrar em campo; entenda

A Polícia Metropolitana de Seul, na Coreia do Sul, abriu nesta quinta-feira (1) uma investigação contra o craque Cristiano Ronaldo e a Juventus. Clube e jogador estão sendo acusados de fraude, após o português ter ficado no banco de reservas no amistoso da Velha Senhora contra as estrelas da K-League.

LEIA MAIS:

CR7 fala sobre aposentadoria e mostra preocupação com Neymar

A partida contra os principais jogadores da liga sul-coreana foi realizada na última sexta-feira (26) e terminou 3 a 3. No entanto, CR7 não entrou em campo e deixou os torcedores decepcionados.

De acordo com o jornal "As", a denúncia foi apresentada por advogados da empresa LKB & Partners. Mais de 2 mil torcedores estão exigindo o reembolso do ingresso por parte da The Fasta, agência que organizou o amistoso e que também está sendo acusada de fraude.

"A K-League registra claramente nossa profunda indignação e decepção com o comportamento irresponsável da Juventus, e pedimos veementemente à Juventus que ofereça um sincero pedido de desculpas e explique o motivo da não comparência de Ronaldo. [Ele] Não jogou nem por um minuto contrariando a garantia contratual de que jogaria por pelo menos 45 minutos. No entanto, a resposta da Juventus não ofereceu nenhum pedido de desculpas nem explicou o que exatamente aconteceu", escreveu a direção da K-League em um comunicado.