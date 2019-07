Fifa anuncia indicados aos prêmios de melhor do mundo; Tite é o único brasileiro na lista

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (31) os indicados ao prêmio The Best de 2019. A definição dos indicados se deu pelo desempenho esportivo entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho deste ano. Os nomes selecionados serão colocados em votação, sendo que a participação popular tem peso semelhante ao de especialistas da comunidade do futebol – jornalistas e capitães e treinadores das seleções nacionais. Os três finalistas serão anunciados posteriormente, sendo que a entrega dos prêmios dos melhores do mundo está agendada para 23 de setembro, em Milão.

Para o título de melhor jogador do mundo, os principais nomes são Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. O brasileiro Neymar ficou, mais uma vez, de fora da lista. Confira os indicados a seguir:

Cristiano Ronaldo (Portugal);

Frenkie de Jong (Países Baixos);

Matthijs de Ligt (Países Baixos);

Eden Hazard (Bélgica);

Harry Kane (Inglaterra);

Sadio Mane (Senegal);

Kylian Mbappé (França);

Lionel Messiv (Argentina);

Mohamed Salah (Egito);

Virgil van Dijk (Países Baixos).

O treinador Tite está entre os dez indicados ao título de melhor técnico de futebol masculino da temporada. O comandante da seleção brasileira conduziu recentemente a equipe nacional ao título da Copa América, feito destacado pela entidade ao revelar a presença do gaúcho na seleta lista. Veja a seguir a lista completa de nomeados:

Djamel Belmadi (França);

Didier Deschamps (França);

Marcelo Gallardo (Argentina);

Ricardo Gareca (Argentina);

Josep Guardiola (Espanha);

Jurgen Klopp (Alemanha);

Mauricio Pochettino (Argentina);

Fernando Santos (Portugal);

Erik ten Hag (Países Baixos);

Tite (Brasil).

As norte-americanas dominaram a categoria de melhor jogadora, com quatro candidatas. A brasileira Marta, recordista de prêmios, não foi indicada neste ano. Confira as nomeadas:

Lucy Bronze (Inglaterra);

Julie Ertz (Estados Unidos);

Caroline Graham Hansen (Noruega);

Ada Hegerberg (Noruega);

Amandine Henry (França);

Sam Kerr (Austrália);

Rose Lavelle (Estados Unidos);

Vivianne Miedema (Holanda);

Alex Morgan (Estados Unidos);

Megan Rapinoe (Estados Unidos);

Wendie Renard (França);

Ellen White (Inglaterra).

Sem a presença de brasileiros, a Fifa também revelou a lista de dez candidatos ao prêmio de melhor comandante do futebol feminino. A relação tem: