View this post on Instagram

Macacada, a retirada de ingresso extra para os TC10+ segue até às 19h, nesta terça (30). O cadastro obrigatório pra garantir a gratuidade das crianças de até 12 anos também continua disponível. Acesse bit.ly/2VGwUGL e preencha o formulário de inscrição. #JogamosJuntos! 🖤