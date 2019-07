Nova treinadora da Seleção feminina, Pia Sundhage revela planos para o time

A nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol feminino, que foi apresentada nesta terça-feira na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio, promete mudanças e comprometimento para os próximos dois anos.

Pia Sundhage participou de uma coletiva e disse que primeiro é necessário pensar no próximo passo do que em medalhas. A nova técnica comentou ainda sobre as expectativas com a jogadora Marta.

LEIA MAIS:

CR7 fala sobre aposentadoria e mostra preocupação com Neymar

Pan-Americano: Flávia Saraiva leva bronze no individual geral da ginástica artística

Questionada sobre o estilo de jogo que a técnica pretende adotar. Pia focou no estilo americano.

Estiveram presentes no evento, o técnico Tite, da seleção masculina, Vadão, ex-dirigente da equipe feminina, e o presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia comentou que a vinda ao Rio de Janeiro foi para uma conversa com o presidente da CBF a respeito da possibilidade de um maior capital estrangeiro para o futebol brasileiro.

Pia Sundhage, primeira dirigente estrangeira, ainda retorna para a Europa onde vai acertar os últimos detalhes da mudança definitiva para o Brasil.

Na manhã desta terça-feira (30), a nova dirigente visitou a Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana para conhecer a estrutura em que irá trabalhar com as meninas. Durante a coletiva, a técnica disse que se emocionou ao visitar o local

A nova técnica, é ex-treinadora da seleção dos Estados Unidos, pela qual conquistou dois ouros olímpicos, em 2008 e em 2012, e o vice-campeonato mundial na Copa de 2011. Agora é aguardar a chegada definitiva de Pia. Até lá, as pequenas e novas jogadoras de futebol já acreditam em um futuro melhor para a modalidade, como conta Isabela Saboya, de 10 anos, que treina futebol xx vezes na semana.

A chegada de Pia Sundhage gerou repercussão no país de origem. O nome da nova técnica da seleção ficou entre os assuntos mais comentados pelos suecos no Twitter. Os veículos de comunicação da Suécia trataram o Brasil como o "berço do futebol".