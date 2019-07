Palmeiras tenta driblar má fase e avançar na Libertadores contra Godoy Cruz

Desde o retorno da pausa da Copa América, o Palmeiras ainda não conseguiu demonstrar os ótimos resultados que vinha apresentando antes. No Campeonato Brasileiro, foram dois empates e uma derrota. Na Copa do Brasil, eliminação para o Inter nas oitavas de final. Na Libertadores, o time arrancou um empate por 2 a 2 diante do Godoy Cruz na Argentina.

Nesta terça-feira (30), às 21h30, o Verdão recebe o mesmo adversário no Allianz Parque no duelo que vale vaga para as quartas de final da competição continental.

O time sabe que o rendimento caiu e quer dar a resposta que a torcida vem pedindo. “Vínhamos muito bem antes, e depois da parada demos uma caída. Temos de ter maturidade para saber absorver as críticas e as cobranças, mas saber também que temos um grupo forte e capaz de reverter tudo isso”, ponderou o volante Bruno Henrique.

A tendência é que o Verdão inicie com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Veiga, Willian e Dudu; Borja.

Como empatou por 2 a 2 fora de casa, o time de Luiz Felipe Scolari tem a vantagem de poder empatar em 0 a 0 ou em 1 a 1 para seguir em frente. Em caso de o placar se repetir, a classificação será decidida nos pênaltis.

Palmeiras x Godoy Cruz

• Estádio: Allianz Parque, às 21h30

• Transmissão. Fox Sports e Rádio Bandeirantes