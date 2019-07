View this post on Instagram

Já tá mais do claro que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Principalmente nos estádios! Segunda tem Papão, bicolindas! E vocês estão mais do que convocadas pra invadir o Mangueirão. 👊🏼💙 ⠀ #Payxão #PSCxBOA #SérieC2019