Brasil termina mundial de natação com cinco pódios

A equipe brasileira encerrou no domingo (28) a participação na natação do Campeonato Mundial de esportes aquáticos, disputado na Coreia do Sul, com cinco medalhas: três de prata e duas de bronze. O número é igual ao de dois anos atrás no Mundial de Budapeste, mas na ocasião foram um ouro e quatro pratas.

Dos cinco pódios, quatro são provas que não serão realizadas na Olimpíada – apenas os 50m livre, que teve a prata de Bruno Fratus, é considerada como prova olímpica.

Programação desta segunda-feira (29)

Canoagem

Das 5h às 8h – Disputas das finais masculinas e femininas

Hipismo

Às 10h30 – Final masculina

Surfe

Às 11h e 13h40, respectivamente – Primeira rodada masculina e feminina

Vôlei de praia

Às 12h40 e 13h30, e às 16h50, respectivamente – Semifinal feminina e masculina

Tênis

A partir das 16h – Primeiras rodadas das disputas nos individuais masculino e feminino, e também nas duplas

Ginástica artística

Às 15h – Final feminina do concurso individual