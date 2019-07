Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Goiás x Atlético Mineiro

View this post on Instagram

Toda a Coleção Green 33 foi desenhada e concebida pensando no torcedor, respeitando as tradições do Goiás e ao mesmo tempo trazendo nos produtos materiais de alta qualidade, design moderno e detalhes de sofisticação. Os uniformes são leves, sóbrios e feitos com tecidos DryAction tecnológicos que deixam a camisa leve, transpirante, durável e resistente para atividades de alto desgaste. Além disso a modelagem de todo o enxoval da Green 33 conta com modelagem especial e própria de uniformes de alto desempenho, onde o caimento e costuras auxiliam no desempenho dos atletas e trazem conforto, bem estar e elegância aos torcedores. O escudo é feito em Patch 3D SLICK EMBORRACHADO aplicado em processo de termo colagem assim como a marca Green 33 é aplicada com a mesma tecnologia. O selo exclusivo de Produto Oficial é aplicado em Patch termocolante de alta resolução. Na parte de trás da gola foi aplicado uma etiqueta bordada e alta resolução alusiva a marca Green 33. E para finalizar na barra esquerda da camisa foi aplicado em transfer a frase: Eram 33, hoje é uma Nação.