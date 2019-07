Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fortaleza x Corinthians

View this post on Instagram

O primeiro torcedor que acertar ou chegar mais perto do público total do Fortaleza x Corinthians vai ganhar um par de ingressos (Setor Premium) para o jogo diante do Internacional. Além de um copo da partida. Para participar é muito simples, confira as regras abaixo: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1⃣ Seguir o nosso perfil (@fortalezaec) 2⃣ Curtir essa foto 3⃣ Comentar seu palpite de público total nos comentários ⚠ Pode comentar quantas vezes quiser ⚠ Os comentários serão desativados 1 (uma) hora antes do jogo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Pronto, seguindo todas as as regras você estará participando da nossa promoção. O resultado será anunciado em nossas redes sociais na segunda-feira (29), às 17h. Boa sorte.