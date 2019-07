View this post on Instagram

SérieC | O Santa Cruz não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa, no Maranhão. A partida terminou 1×0 para os donos da casa. O Mais Querido segue com 17 pontos, fora do G4. O próximo compromisso é dia 27, contra o ABC/RN, em Natal. . 📸 – @_lucasalmeida17