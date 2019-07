Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Vitória x Ponte Preta

View this post on Instagram

O Vitória retomou as atividades na manhã desta quinta-feira (25) no CT Manoel Pontes Tanajura. . O prof. Osmar comandou treino técnico e os atletas que iniciaram o jogo passado fizeram um trabalho de "recovery" e uma corrida continua. . Everton Sena realizou um exame de imagem para avaliar a extensão da lesão sofrida no jogo em Londrina. . O grupo volta a treinar nesta sexta-feira pela manhã e concentra em seguida para o duelo com a Ponte Preta no sábado (27), às 16h30, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileiro da Série B.