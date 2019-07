Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Cuiabá x Brasil de Pelotas

View this post on Instagram

Entrada de crianças no gramado liberada para filhos de todos os sócios *LEIA COM ATENÇÃO* As 20 primeiras crianças, filhos de sócios-torcedor de qualquer plano, que se cadastrarem pelo email: [email protected] vão entrar com os atletas no gramado da Arena Pantanal, sábado (27), diante do Brasil-RS, às 18h, pela Série B. As outras 20 vagas são reservadas aos filhos de sócios Ouro. ATENÇÃO: Os pais devem imprimir a ficha (link abaixo), preencher e levar para a entrega antes da entrada no gramado. As crianças devem estar na Arena, pelo menos, com uma e meia de antecedência em relação ao horário do jogo. IMPORTANTE * As crianças devem estar uniformizadas * Neste jogo, as crianças e os pais devem estar na Arena às 16h30 * Os pais devem levar cópias dos documentos de identificação As dúvidas podem ser esclarecidas com Adriane Rangel (99671-4903) FICHA PARA IMPRESSÃO: https://1drv.ms/b/s!ApTr-f6qM5eolrVtwoaTWDYZlAZ6cQ