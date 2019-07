Treinadora sueca Pia Sundhage assume Seleção feminina

Após a demissão do técnico Vadão, um mês após a Copa do Mundo, a Seleção feminina do Brasil já tem um nome para o posto.

LEIA MAIS:

Neymar fica de fora em mais um amistoso do Paris Saint-Germain

Bebê conhece jogadora de futebol com a mesma deficiência física que ele

A sueca Pia Sundhage foi anunciada nesta quinta-feira (25) pela CBF como a nova treinadora. A comandante foi bicampeã olímpica em 2008 e 2012 e vice-campeã da Copa do Mundo, em 2011, trabalhando pelos Estados Unidos.

Pia estava à frente do desenvolvimento da base da Seleção Sueca, mas aceitou o convite da CBF para vir ao Brasil. O contrato é válido até 2021, com opção de estender por mais dois anos.

Sundhage também foi eleita e melhor treinadora do mundo pela FIFA, em 2012.