Bebê conhece jogadora de futebol com a mesma deficiência física que ele

Um encontro durante um jogo de futebol na cidade de Orlando, na Flórida (EUA) emocionou a torcida e mostrou, nas redes sociais, a importância da representatividade.

Joseph Tidd, um bebê de apenas um ano, foi com sua família conferirir uma partida do time feminino Orlando Pride. O pequeno é a estrela de uma página do Instagram administrada por sua mãe, e que procura "disseminar consciência" sobre deficiências físicas. Joe tem apenas uma das mãos, com parte de seu braço e a mão ausentes no braço esquerdo.

Todavia, em campo, havia outra pessoa que, por acaso, tinha o mesmo detalhe em seu corpo. A jogadora profissional Carson Pickett, que atua no Orlando pride, também tem apenas sua mão direita – e não pôde deixar de conhecer seu coleguinha na torcida.

O perfil de Joseph compartilhou o encontro fofíssimo, e as imagens viralizaram pelas redes sociais estadunidenses. A atleta também publicou um registro de um encontro posterior, já fora de campo, com a mesma pose do cumprimento de braços.

"Futebol é o meu mundo, mas a plataforma que ele fornece para coisas como essa é ainda melhor", confessou Carson em seu Instagram. "Joseph, você é meu novo herói para a vida toda".

O registro foi publicado na conta em homenagem à Joseph no início de junho, porém a foto voltou a explodir na semana desta quarta-feira (24). Confira as imagens emocionantes abaixo: