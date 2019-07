Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Guarani x Cuiabá

View this post on Instagram

Nós precisamos do seu apoio. Nesta terça-feira (23), venha para o Brinco e incentive o nosso Bugrão. Juntos iremos dar a volta por cima e atingir objetivos maiores na competição. Contamos com seu apoio nas arquibancadas. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani! Cabeceira sul – R$ 10 O tobogã estará fechado. Demais setores R$ 40/20 Sócio Campeão poderá trazer um acompanhante.