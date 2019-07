Copa Libertadores 2019: como assistir ao vivo online ao jogo River Plate x Cruzeiro

View this post on Instagram

ESSA TORCIDA É CABULOSA! 👊 ⠀ Antes mesmo do primeiro jogo contra o River Plate, já somos 26 mil Cruzeirenses garantidos na Toca III para a decisão que vale vaga nas quartas de final da @LibertadoresBR. ⠀ E atenção Nação Azul, que a venda de ingressos nas BILHETERIAS do BARRO PRETO e do MINEIRÃO abrem amanhã, às 10h. ⠀ Então, fiquem atentos aos horários de funcionamento e bora lotar a nossa casa! 🔵⚪🦊 ⠀ #50MilNaToca3 #VamosLaBestia #ReconsquistarSantiago