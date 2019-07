Boxeador morre por danos cerebrais sofridos durante luta nos EUA

O boxeador russo Maxim Dadashov faleceu quatro dias após uma luta encerrada em nocaute técnico, disputada em Maryland, EUA. O lutador de 28 anos desistiu após uma sequência de golpes de seu oponente, Subriel Matias, que fez seu técnico ter de convencê-lo a jogar a toalha.

A luta durou onze rounds até Buddy McGirt, treinador de Dadashov, pedir ao boxeador para encerrar a disputa. "Eu vou encerrar, Max. Você está apanhando demais", disse. Ao receber sinal negativo do lutador, insistiu: "Por favor, Max, me deixe fazer isso. Se eu não fizer, o árbitro vai fazer".

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle

