Série C 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Botafogo-PB x ABC

#ESCOLHEMOSACREDITAR| Alô, Nação Alvinegra! Essa é pra você que está pensando em acompanhar o ABC, no sábado (20), em João Pessoa (PB). Para o jogo contra o Botafogo/PB, fomos atrás e conseguimos uma promoção imperdível. Arquibancada: R$15,00 (preço único) Cadeira: R$80,00 (inteira) e R$40,00 (Sócio Torcedor e estudante) Vamos chegar junto mais uma vez. É a Frasqueira fazendo a diferença também fora do território potiguar. A carga de ingressos para o torcedor abecedista chegou e as vendas foram iniciadas nesta quinta-feira (18), a partir das 12h, no Espaço Mais Querido e na Gol Mania Store (Prudente de Morais e Partage Norte Shopping).