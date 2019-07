Neymar não é relacionado para amistoso do PSG na Alemanha e seu futuro ainda é incerto

Ainda sem a definição de seu futuro, Neymar voltou aos treinos do Paris Saint-Germain na última segunda-feira, mas não estará em campo no amistoso da equipe francesa contra o Nuremberg, da segunda divisão alemã, neste sábado, às 13h30 (de Brasília), na Alemanha. O compromisso faz parte da preparação do time para a próxima temporada.

Por meio de suas redes sociais, o clube francês divulgou a lista dos 23 relacionados para o duelo amistoso, confirmando a ausência de Neymar. o astro brasileiro também não esteve em campo no primeiro jogo preparatório do PSG, também em solo alemão, que terminou em goleada por 6 a 1 sobre o Dynamo Dresden

Neymar, assim, continua treinando enquanto define seu futuro. Há a possibilidade de o jogador retornar ao Barcelona. O técnico Thomas Tuchel revelou que o brasileiro já queria deixar o Paris Saint-Germain antes da Copa América, mas reforçou o desejo de contar com ele na temporada.

Além do craque brasileiro, o PSG ainda não conta em sua pré-temporada com os jogadores que disputaram a Copa América no Brasil. São os casos dos zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, do meia argentino Angel Di María e do atacante uruguaio Edinson Cavani.

Depois do duelo na Alemanha, a equipe parisiense começará uma turnê pela China a partir do dia 24, que será encerrada com a disputa da Supercopa da França contra o Rennes, em 3 de agosto, na cidade de Shenzhen.