Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Ceará x Palmeiras

View this post on Instagram

13.525 ingressos vendidos antecipadamente! Tá esperando o quê? Corre e garante o seu também! 👊🏽⚫⚪ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ VALORES: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ◼️Torcida do Ceará: – Cadeira superior norte (portões P, R e N): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia) – Cadeira superior central (L e J): R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia) – Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) – Cadeira Inferior Central (portões K e I): R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) – Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00 (meia) – Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 160,00(inteira) e R$ 80,00 (meia) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ◼️Torcida visitante: – Cadeira Superior Sul (portões B, D e F): R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ Sócio-torcedor tem acesso garantido. (exceto sócio Time do Povo, que deverá comprar ingresso no valor de R$ 10,00) ➜ Recargas online e nas lojas já disponíveis para os sócios Time do Povo. ➜ Confira os setores por sócios em nosso site. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➜ PONTOS DE VENDA: – Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 – Aldeota; – Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas; – Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 – Shopping Granito; – Loja Oficial Sou Mais – Maracanaú/CE – Ponto Shopping Maracanú – Rua 45 – Nº63 – Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 – Shopping Camelo 2 – Centro. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📲Mais informações em cearasc.com ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #CearáSC | #CearáTimedoPovo