View this post on Instagram

DIA DE REMO! 🦁 Ypiranga e Clube do Remo duelam nesta sexta-feira, em Erechim/RS, pela 13ª rodada do #BrasileirãoSérieC. O jogo é decisivo e o Rei Leão vai em busca da vitória! ⬆🅱 #YPIxREM #OTimeDaMaioria