Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Figueirense x Londrina

View this post on Instagram

⠀ Amanhã tem DECISÃO contra o Londrina, na nossa casa! 🏟 ⠀ Já tá sabendo? 🤔 ⠀ Tem promoção de ingresso duplo (para as duas próximas rodadas), com venda online e presencial, além do lote popular de entradas, vendidas somente aqui no Scarpellão. ⠀ Mais informações sobre o lote promocional em nosso site oficial. 📲 ⠀ O link para comprar o pacote online está em nossos stories. 💻 ⠀ Te esperamos, Nação! 🖤