View this post on Instagram

Fala, @tiagorreis! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: Rafael Ribeiro | #VascoDaGama ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Confira em nosso site oficial a entrevista completa.