Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Internacional x Grêmio

Uma noite mágica. Assim podem ser definidas as últimas horas do dia 17 de julho de 2019. Time e torcida, lado a lado, lutaram por cada palmo do campo durante os 90 minutos de partida e mais 12 cobranças de pênaltis, para só então respirar aliviados. Juntos, passamos por cima de todas as adversidades e chegamos às semifinais. Agora, seguiremos unidos, em busca de cada vez mais momentos especiais como os vividos ontem. #Tbt #TbtColorado #VamoInter 🤩🇦🇹 📸 @r_duarte75