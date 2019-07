View this post on Instagram

🎫 Amanhã tem Fonte novamente e são 7 pontos de venda para Bahia x Cruzeiro. Devido à montagem de um evento no estádio, os setores Cadeira (inferior e intermediário) e Cadeira Especial (inferior) serão exclusivos para acesso e compra pelos sócios ➡️ LINK NA BIO #BBMP